أعلنت حركة «النهضة»، التابعة لتنظيم الإخوان الدولى فى تونس، دعمها المرشح الرئاسى قيس سعيد، الذى وصل إلى جولة ثانية ستجرى فى الموعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل، فى مواجهة زعيم حزب «قلب تونس»، نبيل القروى، بعد انتخابات الجولة الأولى.

وقال الناطق باسم الحركة، أسامة الصغير، مساء أمس، إن «النهضة» لم تدعم قيس سعيد فى الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكنه مبدئياً سيكون مرشحها فى الدور الثانى. فيما أعلن المرشح الرئاسى الخاسر، حمادى جبالى، أمين عام «النهضة» السابق دعمه لـ«سعيد».

وكان نبيل القروى، المسجون حالياً على ذمة قضايا غسل أموال وتهرب ضريبى، اتهم منافسه «سعيد» بتقاربه مع الأحزاب الدينية، قائلا إن المعركة الانتخابية تجرى بين ما وصفه بمحور عصرى يمثله حزب «قلب تونس» بزعامة «القروى»، ومحور دينى، يمثّله «سعيد» مع «النهضة» وجماعات متشددة. فى المقابل، نفى «سعيد»، اليوم، تصنيفه كمرشح للتيار الإسلامى وحركة النهضة الإخوانية، طارحاً رؤيته للسياسة الخارجية وبعض القضايا الاجتماعية فى تونس.

وأضاف «سعيد»، فى تصريح لـ«سكاى نيوز»، أنه مرشح مستقل تنظيمياً وفكرياً، مؤكداً أنه يسعى لكسب ثقة التونسيين ودعم مشروعه، الذى وصفه بأنه «يجسد هتاف الشعب التونسى فى ثورته»، على حد قوله.

وقال مسئول بحركة «نداء تونس»، حزب الرئيس الراحل الباجى السبسى، لـ«الوطن»، إن «النداء لا تزال تدرس موقفها بشأن مرشحى الجولة الثانية»، مضيفاً: «فى الغالب سندعم القروى».

الحكومة: لا مانع من دفن "بن على" فى البلاد

فى سياق مختلف، أكدت الحكومة التونسية، اليوم، أنها ستوافق على دفن الرئيس الأسبق، زين العابدين بن على، فى تونس فى حال طلبت عائلته.