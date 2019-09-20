أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهاته بتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة عبر عقد «شراكات حقيقية» مع الخبرات العالمية.

"التراس": إقبال من الشركات العالمية على الاستثمار فى البلاد

وقال «التراس»، خلال مشاركته فى منتدى الاستثمار «المصرى - المجرى»، مساء أمس، بحضور عدد من المسئولين و26 شركة مجرية، إن هناك إقبالاً ضخماً من الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية، وإن الشراكة مع الشركات الأجنبية ستفتح الباب أمام منتجات تلك الشركات على العالم العربى والأفريقى، فضلاً عن السوق الأوروبية، وذلك بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وشدد رئيس «العربية للتصنيع» على وجود إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية فى مصر، موضحاً أنه تم الاتفاق مع مجموعة «تنجسرام» المجرية العالمية، بموجب بروتوكول تعاون موقع بين الجانبين، على البدء فى خطوات تنفيذية للشراكة، وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة (الليد) وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمبانى ووسائل النقل. ووجه «التراس» الدعوة للشركات المجرية للتعاون مع الهيئة فى مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وصناعة السيارات، مشيراً إلى أن كبرى الشركات المجرية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

والتقى وفد من الهيئة العربية للتصنيع مع ممثلين من كبريات الشركات المجرية، لبحث تبادل الخبرات ودراسة الشراكة والتصنيع المشترك فى عدد من مجالات الصناعة ومنها السكك الحديدية والطاقة المتجددة والمعدات الطبية وتحديث الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، واتفق الجانبان على استمرار قنوات الاتصال لتفعيل الشراكات فى مجالات التصنيع.