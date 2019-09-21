الخشت: تبرعات معهد الأورام وصلت إلى 60 مليون وميزانية الجامعة 5 مليارات

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التفكير بطريقة تتلائم مع أخلاق وطريقة عملية التقدم عبر تطوير عقل البحث العلمي وتطوير عقل العملية التعليمية: "أنا لو فكرة بطريقة محلية هفضل محلك سر".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم رفع مكافاة النشر الدولي لعام 2019 بنسبة 100% مشيرًا أنه طلب من البحث العلمي تقديم روشتة علاج وليس توصيات نظرية في جميع البحوث العلمية.

وأوضح الخشت، أن النشر الدولي فئات فهناك فئة تحصل على 3 ألاف جنيه وأخرى تحصل على 100 ألف جنيه، ومن ينشر في العلوم يحصل على 150 ألف جنيه.

وكشف رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تطوير 51 معمل على مدار العامين الماضيين بتكلفة تبلغ نحو 76 مليون جنيه وأن كلية العلوم وحدها استحوذت على 16 مليون جنيه موضحا أنه سيتم إقامة معمل افتراضي في الجامعة لافتًا أنه سيتم إنشاء معمل افتراضي في كلية النانو تكنولوجي.

وأشار الخشت أن جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم مضيفًاأن جامعة القاهرة في مجال التصنيفات على مستوى جامعات العالم حققت تقدم غير مسبوق في تاريخ جامعة القاهرة.

وتابع: "أنه في تصنيف شنغاهاي للجامعات هو الأقوى والأدق على مستوى العالم لأنه معاييره صارمة للغاية ولأول مرة تدخل جامعة القاهرة تدخل من الفئة من 300 إلى 400 جامعة على مستوى العالم وذلك ضمن تصنيف شنغاهاي".

وكشف، رئيس جامعة القاهرة، أن ميزانية جامعة القاهرة تبلغ قيمتها 5 مليارات و 600 مليون جنيه من ضمنها 3 مليارات و 600 مليون من الدولة و ملياري جنيه من الموارد الذاتية للجامعة مشددًا أنه يشعر بالطلاب الغير قادرين ويتعاطف معهم ومنع أي زيادة على الطلاب داخل جامعة القاهرة.

وأضاف الخشت، أن كلية النانو تكنولوجي هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وتم الحصول على قرار الإنشاء وستبدأ الدراسة خلال الأيام القادمة وتم توفير المعمل والموظفين والهيكل الأكاديمي وأعضاء التدريس المتخصصين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، النانو تكنولوجي هو تخصص مشترك بين مجالات الزراعة والصناعة والكيمياء والطب وهو تخصص تعمل عليه الدولة اليابانية منذ فترة، ومن يتخرج من تلك الجامعة يكون خريج دولي في ذلك التخصص.

وكشف الخشت، أنه عمل على تطوير موارد الجامعة عبر تطوير المراكز البحثية والخدمية البالغ عددها 167 مركز يحققوا إيرادات ضخمة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إنه اعتذر لوزير سابق بعد طلبه واسطة لطالب غير منطبق عليه الشروط.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة يعشق مصر ووعده بالتبرع بقيمة 160 مليون جنيه لمعهد الأورام مضيفًا أن الشيخ سلطان القاسمي كان متواجدا منذ عامين في منتدى الشباب العالمي، وأبلغه أنه يريد التبرع بمعهد الأورام موضحًا أن رقم التبرعات لمعهد الأورام منذ أسبوعين وصل إلى 60 مليون جنيه.

وأوضح الخشت أن تطوير مسشتفيات القصر العيني يتكفل 5 مليارات جنيه منهم قرض سعودي يبلغ نصف المبلغ وهو قرض حسن.