نفى الشاب المصري أحمد أبو ليلة، ما تردد حول أنباء سقوطه قتيلًا برصاص خرطوش، في حي سيدي بشر بالإسكندرية.

وتناقل بعض مستخدمي الـ سوشيال ميديا، أنباء تفيد بوفاة أحمد أبو ليلة، أمس، في إحدى المظاهرات بالإسكندرية، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة فزع له ولأسرته.

وقال "أبو ليلة"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يعني ينفع كده.. والله أنا حي أرزق، يا ريت الناس تبطل تنشر أي كلام وخلاص".

وطالب الشاب السكندري بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، والحد من نشرها، راجيًا نشر نفيه للوفاة: "شير يا جماعة لو سمحتم".

وأطلقت جماعة الإخوان الإرهابية، سلسلة افتراءات وأكاذيب للتحريض ضد الدولة والقوات المسلحة، من أجل إسقاط الدولة في بئر الفوضى والتخبط، وفقا لأجندة أجهزة مخابراتية أجنبية، وتلجأ في سبيل ذلك إلى لجان إلكترونية بعد فشلها في إثارة الفوضى، إثر الضربات الاستباقية التي وجهتها أجهزة الأمن ضد الخلايا والعناصر الإرهابية التابعة للجماعة، وتتلقى دعما مباشرا من دول أجنبية.

آخر تلك الأكاذيب كان تظاهر عدد من المواطنين بميدان التحرير، مساء الجمعة، بعد انتهاء مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك، وهو ما نفاه مراسل برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وأثبته بالصوت والصورة بث مباشر لفضائية "إكسترا نيوز" من ميدان التحرير.