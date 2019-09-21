أبدى الفنان محمود البزاوي إعجابه بمباراة السوبر بين ناديي الأهلي والزمالك، قائلا: "ماتش حلو وده لعب شوط وده لعب شوط"، مؤكدا أنه من مشجعي القلعة الحمراء.

وأضاف البزاوي، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يشاهد المباريات بشكل محايد، لافتا أن الزمالك به عدد من اللاعبين المتميزين.

واستبعد البزاوي الحكم على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي السويسري رينيه فايلر من فوزه بكأس السوبر، مشبهًا النادي الأهلي بموج البحر الذي "يرتفع للأعلى".

وعن آخر أعماله الفنية، قال إنه يصور مسلسل كوميدي اسمه "اتنين في زكيبة" بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد وصلاح عبدالله للمخرج محمد مصطفى وسيناريو وحوار لؤي السيد.

وأوضح أن المسلسل مكتوب بطريقة جديدة، مضيفًا: "المسلسل جد لكن بطنه كله ضحك".