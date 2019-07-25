نعى الفنان محمود البزاوي، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب البزاوي: "مع السلامة يا أستاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا.. سلسلة حافلة من الأعمال وتاريخ سينمائي كبير.. الحب في طريق مسدود والمشبوه والباطنية وأرجوك أعطني هذا الدواء ولاتسألني من أنا والقرداتي".

وتابع: "حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهاردة.. ربنا يرحمك يا أسطورة".

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.