سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، في بعض البنوك الحكومية والخاصة من بينها بنك البركة، ونرصد سعر صرف اليورو في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.89 جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 17.92 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 11.88 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 11.88 جنيه للشراء، و18.10 جنيه للبيع.