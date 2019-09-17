سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر

تستعرض "الوطن" سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 17 سبتمبر، وذلك في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والبركة على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.96 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.96 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.92 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.91 جنيه للشراء، و18.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.99 جنيه للشراء، و18.00 جنيه للبيع.