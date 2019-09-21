فيديو.. الأرصاد: الأحد أخر أيام الصيف

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط، نتيجة لنشاط الرياح الموجود، وأيضا نشاط رياح جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو مثير لرمال والأتربة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن غدا الأحد هو آخر أيام فصل الصيف، وأن فصل الخريف سيبدأ من يوم الاثنين المقبل، وبالتالي سوف يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من درجة إلى درجتين، وسنشعر بمزيد من التحسن في درجات الحرارة على مدار اليوم، والشبورة المائية موجودة في الصباح الباكر.

وتابعت "شاكر" أن هناك استقرار في حالة الطقس، كما أن هناك تحسنًا واضحا في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في ساعات الليل، والصباح الباكر.