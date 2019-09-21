الصين: مناقشات بناءة خلال المحادثات التجارية بواشنطن

أعلنت الصين، اليوم، أن بكين وواشنطن أجريتا مناقشات بناءة حول القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك خلال المحادثات التجارية التي عقدها الجانبان على مستوى نواب الوزراء في الولايات المتحدة، خلال اليومين الماضيين، وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم، أن الجانبين ناقشا بعناية الترتيب المحدد للجولة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة والمقرر إجراؤها الشهر المقبل بواشنطن، كما اتفقا على مواصلة الحفاظ على تواصل حول القضايا ذات الصلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الجمعة، إنّ لا حاجة للتوصّل إلى اتّفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في نهاية 2020، مشدّداً على متانة الاقتصاد الأمريكي، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون- "لا أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتفاق) قبل الانتخابات".

وأشار ترامب، إلى أن "الناس يعرفون أنّنا نقوم بعمل جيد"، معتبراً، فيما يشبه استباق الأحداث، أنّه على قناعة بأنّ ذلك لن يؤثّر على نتيجة الاقتراع الرئاسي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

جدير بالذكر، أن القوّتان الاقتصاديّتان الأكبر في العالم، خاضتا حرب تجارية ترجمت كلّ منهما بفرض رسوم جمركيّة على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات، لكن صدرت عنهما في الأيام الأخيرة إشارات تهدئة، بيد أنّ نتيجة المفاوضات التي يُفترض أن تُستأنف على مستوى عال في أكتوبر المقبل بواشنطن، لا تزال موضع شكّ.