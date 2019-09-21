الصين: مناقشات بناءة خلال المحادثات التجارية بواشنطن

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فيصل ندا: أنا اللى الإخوان حرقوا مسرحى

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فيديو.. الأرصاد: الأحد أخر أيام الصيف

الرئيس السيسي يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة

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