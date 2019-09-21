حذر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، من أن أي دولة تهاجم بلاده ستصبح "ساحة المعركة الرئيسية" في النزاع.

وقال سلامي، خلال مؤتمر صحفي في طهران : "من يريد أن تصبح أرضه ساحة المعركة الرئيسية، فليمض بذلك.. لن نسمح أبدا باي حرب أن تصل إلى أرض إيران".

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أعلن إرسال تعزيزات عسكريّة أمريكيّة إلى الخليج بطلب من السعودية والإمارات بعد الهجمات التي استهدفت منشأتَي نفط سعوديّتين، ومُذكّرًا بتدمير القوّات الإيرانيّة طائرةً أمريكيّة بلا طيّار في يونيو الماضي بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانيّة.