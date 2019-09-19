أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن كافة المؤشرات الحالية تظهر أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها معامل "أرامكو" بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - إن الهجوم استخدمت فيه أسلحة متطورة بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم الخيارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعديلات على وضعية القوات الأمريكية المتواجدة في الخليج.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هناك تنسيقا عاليا بين واشنطن والرياض، مبينا أن الولايات المتحدة عملت على مساعدة السعودية لتأمين حدودها بعد الهجوم على منشآت النفط.