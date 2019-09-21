تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عددًا من كليات الجامعة بقطاع الدرّاسة ومدينة نصر للوقوف على مستجدات العمل في اليوم الأول من بدء الدراسة في كليات الجامعة.

وبحث رئيس جامعة الأزهر، مع الطلاب آرائهم في الدراسة والجامعة ووعد بحل مشكلة طلاب الفرقة الثانية الحاصلين على تقدير "جيد جدًا" الذين لم يسكنوا بالمدينة، بدراسة المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت.

وأعلنت جامعة الأزهر حالة الطوارئ بداخلها لاستقبال 100 ألف طالب مستجد للفرقة الأولى بكلياتها على مستوى الجمهورية، والتي تقدر بـ89 كلية، منهم أكثر من 35 كلية علمية ونظرية وما يزيد على 45 كلية شرعية.

كما تستقبل جامعة الأزهر، الوافدين الجدد من 120 دولة علي مستوى العالم، ويُقدر عدد الوافدين بالأزهر 40 ألف طالب، ويبدأ الفصل الدراسي الأول بالجامعة اليوم اليوم ولمدة 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى الخميس 23 يناير 2020.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي السبت 25 يناير حتى الخميس 6 فبراير، وتستأنف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني السبت 8 فبراير، ولمدة 15 أسبوعًا، وتجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.