"العلميين" تدرس 17 مخالفة مهنية.. وتشكل لجنة لتقييم دراسات البيئة

عقدت مجموعة رواد وخبراء صناعة الأسمنت بنقابة المهن العلمية، اجتماعها الثاني لهذه الدورة والأول لهذا العام، ضمن خطة النقابة في الاستفادة من مواردها البشرية من الخبراء والمستشارين، واتخذت قرارات بشأن مجال هذه الصناعة ودور النقابة في تنميتها.

وتتضمن أهم تلك القرارات بحسب بيان أصدرته نقابة العلميين، حث المراكز البحثية في مجال صناعة الأسمنت على الاهتمام بدراسات خفض التكلفة cost reduction لكي تتمكن مصر من المنافسة العالمية في سوق الأسمنت، فضلًا عن اعتبار هذ اللجنة ومن سينضمون اليها من خبراء ذراعًا علميًا لكل مصانع الأسمنت فى مصر، وإجراء زيارات ميدانية بصحبة علماء الأسمنت لكل هذه المصانع والوقوف على ما يواجهها من مشكلات، وإنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" لهذه اللجنة لتسهيل تواصلها اليومي، على أن تقوم اللجنة خلال أيام بتقديم برنامج تدريبي للعلميين الجدد والطلبة بكليات العلوم على هذه الصناعة، ومساعدة النقابة على تحصيل حقوقها من الدمغات الإنتاجية المقررة على صناعة الأسمنت.

وذكرت نقابة المهن التعليمية، أن لجنة قطاع العلوم بالمجلس الأعلى للجامعات عقدت اجتماعًا لها مع الدكتور معوض الخولي رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور السيد عبد الستارالمليجي نقيب المهن العلمية، وعمداء كليات العلوم وكليات الحاسبات وكليات الأرض وكليات الفضاء والمناخ الفضائي وكليات الإحصاء ومعاهد البيئة، وناقشت عدة موضوعات متعلقة بالعلوم الأساسية ودورها في تنمية وتقدم مصر، وقررت تشكيل لجنة علمية لتقييم أداء وواقع معاهد الدراسات البيئية في مصر.

كما عقدت أيضا لجنة آداب المهن العلمية، اجتماعًا لها برئاسة المليجي وعضوية أحمد عبدالخالق، عميد علوم بني سويف الأسبق، وعبدالفتاح غنيمة الأستاذ بعلوم الإسكندرية، ومحمد زايد الأستاذ بعلوم القاهرة، وأحمد الجهيني الصغير الأستاذ بعلوم سوهاج، ودرست اللجنة 17 حالة خروج عن آداب المهن العلمية واتخذت القرارات القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة لمواجهة تلك المخالفات.