نشرت السلطات الفرنسية أكثر من سبعة آلاف عنصر شرطة، اليوم، في شوارع العاصمة باريس، قبيل مظاهرة جديدة للمحتجين من حركة "السترات الصفراء" تتزامن مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي.

وتتزامن مظاهرات، اليوم، مع أيام التراث الأوروبي السنوية في نهاية الأسبوع حيث تفتح عادة المباني الخاصة والعامة أمام الزوار.

وبدأت حركة السترات الصفراء قبل عشرة أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول الى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اتهمه المتظاهرون بأنه لا يتفهم مطالب المواطن الفرنسي.

ويعتزم محتجو السترات الصفراء تنظيم مظاهرة جديدة، اليوم، لكن الأنظار تتجه لمعرفة ما اإذا كانت ستستعيد زخم مظاهرات الشتاء والربيع، حين كان ينزل المتظاهرون أسبوعيا كل يوم سبت فيما تحولت المظاهرات بعض الأحيان الى صدامات عنيفة مع قوات الامن وخصوصا في باريس.