انتظمت الدراسة داخل أروقة كليات جامعة الإسكندرية، اليوم، حيث فتحت الكليات أبوابها أمام الطلاب، وسط تشديدات وتفتيش على الأبواب، وتجهيز القاعات لبدء المحاضرات الدراسية، بعد الانتهاء من إعلان الجداول.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الدراسة انتظمت بجميع كليات الجامعة، حيث تم إعلان الجداول الدراسية للطلاب، والانتهاء من إعداد أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأضاف "الكردي" في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجدهم مع أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.

وأوضح أنه تم عمل خطة كاملة لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي لدمجهم في الأنشطة المختلفة سواء رياضية او ثقافية أو فنية أو جوالة، وذلك من خلال إدارات رعاية الشباب بجميع الكليات، وفرق القادة الاجتماعيين، وطلاب شباب كيان جامعة الإسكندرية، فضلا عن تقديم برامج الرعاية الطلابية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بأهمية دعم الأنشطة الطلابية المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية فيها إيماناً بدورها الهام في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث تم الانتهاء من تجهيز المنشآت الرياضية بالجامعة وتتضمن استاد الجامعة والملاعب وحمامات السباحة.