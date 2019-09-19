جامعة الإسكندرية تعلن قبول دفعة جديدة بفرع "أنجمينا" في تشاد

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بفرع الجامعة بأنجمينا لجمهورية تشاد بالتعاون مع جامعة أنجمينا، وذلك للعام الجامعي الجديد، ولمدة شهر.

وأوضح هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه جرى فتح القبول بالقسم الفرنسي بكلية الزراعة بأنجمينا، بالإضافة إلى طلاب القسم العربي.

وأشار الدكتور محمد بهي الدين المشرف العام على الفرع، إلى أن القرار الوزاري رقم 3738 لـ2019 بشأن إصدار لائحة جديدة لكلية الزراعة صممت طبقا لاحتياجات خطة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية للمجتمع التشادي، حيث أنه من المقرر أن يتم تطبيقها على الطلاب الجدد.