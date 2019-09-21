وضعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، منافذ بيع متنقلة بمحطات الخطين الأول والثاني، لمواجهة زحام المواطنين أمام شبابيك بيع التذاكر، تزامنا مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد، صباح غد، إضافة إلى تجهيز 15 قطارا إضافيا سيجرى الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية بالخطوط الثلاثة للمترو.

كشف مصدر مسؤول بشركة المترو، عن وضع 50 منفذا متنقلا لبيع التذاكر بمحطات الخطين الأول والثاني لمواجهة زحام المواطنين أمام شبابيك التذاكر مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدا توفير كميات كبيرة من الفكة؛ لمواجهة الزحام بالمحطات، مشيرا إلى أنه جرى توفير كل المستلزمات الطبية بالنقاط الإسعافية في المحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه جرى تجهيز غرفة عمليات مركزية بالشركة لمتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظام حركة القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة سير القطارات وانتظام الرحلات، موضحا أنه لا يوجد أي تعديل بجداول تشغيل القطارات طوال العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، لافتا إلى أن قطارات المترو ستقل يوميا نحو 4 ملايين و350 ألف راكب يوميا.