بعد 48 ساعة.. تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في سوهاج، وأسيوط، من كشف غموض واقعة خطف "طفل"، بمركز المراغة في سوهاج، وطلب فدية مليوني جنيه، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل.

"معاه فلوس كتير.. وعنده ثروة 15 مليون جنيه من الآثار".. كلمات ترددت بين أهالي ورواد مركز المراغة في سوهاج، على تاجر خضار يدعي "وديع"، ما دفع سيدة و7 متهمين آخرين للتخطيط لخطف ابنه "جرجس"، 14 عاما، والاستيلاء على مليوني جنيه، مقابل إطلاق سراحه، هكذا سجلت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج.

وجاء في التحريات والتحقيقات أن المتهمين نفذوا الجريمة كالتالي: "توجهت السيدة إلى والد الطفل في سوق الخضار، واشترت كمية من الخضار وطلبت منه أن يقوم ابنه بتوصيلها بالتوك توك الذي يستقله، مقابل حصوله على 10 جنيهات في التوصيلة، ووافق الأب.. وكانت تلك الرحلة بداية الواقعة، وعقب ذلك اختفى الطفل لمدة 12 ساعة".

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها المقدم مصطفى أبو المجد مفتش مباحث إدارة البحث في المديرية، والمقدم محمد طه مفتش مباحث المراغة، والرائد أحمد طه رئيس مباحث المركز، أنه عقب مرور 12 ساعة، على اختفاء الطفل، تلقى والد الطفل اتصالا هاتفيا، بطلب فدية مليوني جنيه مقابل إطلاق سراح الطفل مرة أخرى، وأبلغ والد الطفل عن الواقعة، وأُخطر اللواء حسن محمود بتفاصيل ما جاء على لسان الأب، الذي أمر بتحرير محضر بالواقعة، وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وأخطر اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بما جاء على لسان الأب، وما ورد في تحريات المباحث، وشكل فريقا من مفتشي الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بسوهاج، تحت قيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، وجاءت خطة البحث كالتالي: "فحص المشتبه فيهمم.. ومراجعة الكاميرات القريبة من مكان تحرك الطفل وخط سيره.. فحص علاقات وخلافات والد الطفل.. تتبع رقم الهاتف الذي أجرى منه أحد المتهمين الاتصال".

وبعد مرور 48 ساعة.. تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وتبين أن اثنين منهم من جيران والد الطفل، وأن لديهما معلومات عن أن والده لديه ثروة طائلة تقدر بـ15 مليون جنيه من الآثار، فاتفقا مع 4 آخرين وسيدة من أسيوط، لتنفيذ الواقعة، واستدراج الطفل واختطافه وطلب فدية، وتمكن المتهمون من تنفيذ واقعة خطف الطفل واحتجازوه في منزل أحد المتهمين بقرية بمحافظة أسيوط.

وانطلقت مأمورية من المباحث، وتمكنت من تحرير الطفل، وضبط المتهمون، وجرى التحفظ عليهم، وأمر اللواء حسن محمود مدير الأمن، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.