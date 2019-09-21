تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم يرافقه الدكتور عواد أحمد السكرتير العام أعمال إنشاءات كوبري ميت حلفا بمركز ومدينة قليوب بتكلفة إجمالية وصلت لـ 3.5 مليون جنيه والمسند للجهاز التنفيذي لتطوير القاهرة الكبرى وتنفيذ من قبل شركة المقالون العرب حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية والهياكل.

جدير بالذكر أن المشروع ضمن خطة المحافظة لإنشاء 3 كباري علوية بمنطقة أبو سنة وقليوب وميت حلفا بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه وتعبر الكباري الطريق الزراعي وخط السكة الحديد لخدمة مواطني هذه القرى وحفاظا على أرواحهم حيث تم تسليم كباري أبو سنة وقليوب والانتهاء منهم.

ووجه محافظ القليوبية، بسرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم كوبري ميت حلفا وإدخاله الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة أهالي تلك المناطق، كما كلف رئيس مجلس ومدينة قليوب بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع والمتابعة المستمرة والتواصل مع الشركة والمحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

حضر الجولة الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، وحامد طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.