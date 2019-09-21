طقس الغد لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية.. وشديد الحرارة جنوبا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة غدا الأحد ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضح الخبراء وفق الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 23 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 29

بلطيم 25 29

مطروح 23 28

السلوم 22 28

سيوة 18 31

بورسعيد 24 30

دمياط 23 29

الزقازيق 22 32

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

العريش 22 30

رفح 22 30

رأس سدر 23 32

نخل 19 30

نويبع 27 33

طابا 25 33

كاترين 20 32

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 34

الغردقة 26 34

مرسى علم 26 34

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 33

أسيوط 22 34

سوهاج 25 35

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبوسمبل 27 40

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 29 37

أبو رماد 27 36

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 32

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 42

المدينة 27 43

الرياض 24 41

المنامة 28 37

أبو ظبي 28 40

الدوحة 28 38

الكويت 24 41

دمشق 15 32

بيروت 24 30

عمان 15 29

القدس 17 28

غزة 22 29

بغداد 23 42

مسقط 28 33

صنعاء 12 27

الخرطوم 28 41

طرابلس 23 31

تونس 24 33

الجزائر 20 30

الرباط 14 25

نواكشوط 26 32