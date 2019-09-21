تسجيل الدخول
ماراثون الجامعات يبدأ بـ

أحدث الأخبار

اختفاء طالبة ثانوية ببني سويف.. وأسرتها: كانت في درس خصوصي ومرجعتش

اختفاء طالبة ثانوية ببني سويف.. وأسرتها: كانت في درس خصوصي ومرجعتش

القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على العاصمة كابول

القوات الأفغانية تحبط هجوما صاروخيا على العاصمة كابول

الإمارات وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتطوير استراتيجية لإدارة النفايات

الإمارات وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم لتطوير استراتيجية لإدارة النفايات

طقس الغد لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية.. وشديد الحرارة جنوبا

طقس الغد لطيف على القاهرة والسواحل الشمالية.. وشديد الحرارة جنوبا

رسالة استفزازية من أردوغان: سنواجه بحزم من يعتقد استفراده بثروات قبرص

رسالة استفزازية من أردوغان: سنواجه بحزم من يعتقد استفراده بثروات قبرص

مع بدء الدراسة.. 15 ألف شرطي وإداري لتأمين القطارات والمترو

مع بدء الدراسة.. 15 ألف شرطي وإداري لتأمين القطارات والمترو

اختيارات الوطن

مع دخول الخريف.. 11 نصيحة لتجنب الأمراض في فصل التقلبات الجوية

مع دخول الخريف.. 11 نصيحة لتجنب الأمراض في فصل التقلبات الجوية

الوسويسة ليست الوحيدة.. "الشلولو والدقاشة" قائمة بأغرب أكلات صعيد مصر

الوسويسة ليست الوحيدة.. "الشلولو والدقاشة" قائمة بأغرب أكلات صعيد مصر

"نحس سبتمبر".. مسلسل خسائر الأبيض مستمرة أمام الأهلي خلال الشهر

"نحس سبتمبر".. مسلسل خسائر الأبيض مستمرة أمام الأهلي خلال الشهر

صور.. سيارة تجوب نيويورك عارضة إنجازات المشروعات القومية المصرية الكبرى

صور.. سيارة تجوب نيويورك عارضة إنجازات المشروعات القومية المصرية الكبرى

منها التطعيمات والتوعية .. تعرف على استعدادات "الصحة" للعام الدراسي الجديد

منها التطعيمات والتوعية .. تعرف على استعدادات "الصحة" للعام الدراسي الجديد

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار الأحد والاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار الأحد والاثنين

الأكثر قراءة

عاجل