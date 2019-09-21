ندوة سينما من أجل الإنسانية

بدأت ندوة "سينما من أجل الإنسانية"، منذ قليل، داخل الجامعة الألمانية بمدينة الجونة، في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتدير الندوة رانيلد إيك، وبحضور الفنانة الأردنية صبا مبارك والفنان السوري قيس شيخ نجيب والمخرج عمرو سلامة.