أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، بدء الدراسة في بعض الكليات في أول منشأة جامعية بمدينة العلمين الجديدة مع بدء العام الجامعي، غدا.

ونشر يونس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل، صورا لفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في العلمين الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها، واصفا إياها بـ"الصور المُبهجة".

وقال المستشار الإعلامي لـ"مجلس الوزراء"، إن بعض الكليات ستبدأ العمل في هذا الفرع، غدا، ضمن العام الدراسي الجديد، مختتما منشورة قائلا: "تحيا مصر".

يأتي ذلك فيما تتواصل أعمال البناء في باقي مباني ومنشآت الأكاديمية بالعلمين الجديدة، حيث إن مساحة الفرع تبلغ 62 فدانا، وجرى تصميمها بحيث تضم 12 كلية، و34 مبنى، ما بين مباني الكليات، ومباني الإقامة، والمبنى الرئيسي، ومركز الإبداع، والمكتبة، وكافيتريات.