يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي بدأ قبل قليل في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عددا من الملفات التي تعمل عليها الحكومة، وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المختلفة.

والاجتماع هو الثالث الذي تعقده الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في إشارة إلى اهتمام الدولة بجعلها مدينة مستدامة، وليست مصيفا فقط تستغل لمدة شهرين سنويا.

وكان مدبولي أكد سعادته بإنجاز عددا من مشروعات المدينة من العدم في خضم عامين فقط، مشيرا إلى أنّها تمتلك إمكانيات تجعلها عاصمة مصر الثانية مستقبلا.