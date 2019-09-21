تمكنت مباحث ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية اليوم، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في نهش كلب رأس طفلة عمرها 3 سنوات أثناء لهوها أمام المنزل.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى المنصورة الدولي بوصول طفلة تدعى "آلاء إبراهيم حجاج ٣ سنوات" ومقيمه في حي سيدي مجاهد بمدينة ميت سلسيل في حالة خطرة ومصابه بقطع في الأذن اليمنى وتهتك في فروة الرأس من الأمام ادعاء عقر كلب لها.

انتقل الرائد أحمد ثروت، رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ وبسؤال والدها اتهم اثنين بالتسبب في عقر طفلته أحدهما يعمل طبيب بيطري حيث أنه يربي كلبا شرسا في عقار يمتلكه وسط منطقة سكنية والذي هاجم طفلته أثناء لهوها أمام المنزل.

وتمكنت قوة من المباحث من ضبط أحد المتهمين لعرضه على النيابة العامة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الطفلة حالتها مستقرة وفي أعلى درجات الوعي، وتم توفير الأمصال اللازمة لها بمستشفى المنصورة الدولي، ومعظم إصاباتها في الرأس وتتلقى العناية اللازمة بمعرفة كبار الأطباء في المستشفى، وأن الإصابات الموجودة بها لن تترك أثرا بعد التئامها لأنها بعيدة عن الوجه.