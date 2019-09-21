ترأس وزير التنمية المحلية، اليوم، اللجنة العليا للقيادات، لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة، في ضوء الإعلان رقم "1" لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف "رئيس قطاع من الدرجة الممتازة، و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة".

وتضم اللجنة في عضويتها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق، ونائب لمجلس الدولة، وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات.

وعقد امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية، على مدار يومي 19 و20 مايو الماضي.