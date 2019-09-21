ووري جثمان الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة غرب السعودية، اليوم، بعد يومين من وفاته في المملكة عن عمر 83 عاما، وقال الشهود لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": إن بن علي ووري في مقبرة البقيع قرب المسجد النبوي، وهي أقدم مقبرة إسلامية في المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد، ودفن فيها، بحسب روايات تاريخية، أفراد كثيرون من عائلة النبي والصحابة.

وكانت عائلة بن علي الذي أسقطه الشارع في 14 يناير 2011 وكان يعيش في المنفى في المملكة العربية السعودية، أعلنت أنه سيتمّ تشييع جثمانه، اليوم، في المدينة المنوّرة.

وكتب صهر الرئيس كريم الغربي الذي يعيش أيضا في السعودية في منشور على تطبيق "انستجرام": "اليوم سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة".وكان صهره وهو مغني راب، أوضح في وقت سابق أنّ بن علي "لم يوص بدفنه في تونس".

وتوفي زين العابدين بن علي، الخميس عن 83 عاما. وكان حكم تونس بقبضة حديدية على مدى 23 عاما قبل أن يهرب إلى السعودية في أعقاب انتفاضة شعبية ألهمت شعوباً أخرى في المنطقة، ثم يغرق في النسيان، وغاب خبر الوفاة عن العناوين الرئيسية للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية والتحضير لانتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر المقبل، كما غاب خبر وفاته ودفنه عن وسائل الإعلام السعودية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ووفق إعلان صغير نشر في صحيفة "لابرس" الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، سيتلقى قسم من أسرته التعازي، غدا الأحد في ضاحية سيدي بوسعيد الراقية بشمال العاصمة التونسية.