يواري الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الثرى بمقبرة البقيع في المدينة المنورة بالسعودية، اليوم.

وشكر مغني الراب كادوريم "صهر بن علي" عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي على مؤازرتهم للعائلة.

وأوضح كادوريم أن السعودية "ستنظم جنازة مهيبة" لزين العابدين بن علي، قائلا "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين.. حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.