استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، سفير دولة بيلا روسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، اليوم السبت، بإحدى المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء العلاقات المميزة بين مصر وبيلا روسيا وسبل تنميتها في كافة المجالات وخاصة في المجال السياحي وتفعيل بروتوكول التعاون والتوأمة بين مدينتي مينسك ببيلا روسيا وشرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأكد سفير بيلا روسيا بالقاهرة أن جنوب سيناء تحتوي على كنز سياحي وطبيعة فريدة تجعلها قبلة السياحة العالمية، خاصة مدينة شرم الشيخ التي تتمتع بالنقاء والهدوء إضافة إلى الأمن والأمان الذي يعمها.

ووجه اللواء خالد فوده الدعوة للسفير الروسي لحضور ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.