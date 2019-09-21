تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت المبني المؤقت الذي جرى تخصيصه ليكون مقرا لفرع جامعة الأزهر بمدينة الطور للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية.

وهنأ المحافظ الطالبات بالعام الدراسي الجديد وأشار إلى أن فرع الجامعة يضم كليات التربية والشريعة وطالب بالانتهاء من أعمال التطوير الجارية بمبني الجامعة في خلال أسبوع.

واستمع المحافظ لمطالب الطالبات وقرر توفير وسيلة مواصلات للطلاب فرع جامعة الأزهر بمدينة الطور لنقلهم من مدن أبورديس وأبوزنيمة وأيضا توفير سكن لإقامتهم بمدينة الطور إضافة إلى الوحدة السكنية التي كان قد جرى تخصيصها من قبل.

رافق المحافظ في جولته اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء سيد الرافعي نائب مدير الأمن والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.