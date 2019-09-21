قال الكاتب الصحفي جمال شوقي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد ترصد الشائعات التي تخرج من الجزيرة وقنوات الإخوان بشكل دوري، فيما يشبه "ماكينة الأكاذيب" التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل في تاريخ الإعلام العالمي، بحسب تعبيره.

وأكد شوقي، في تصريح له، أنه رصد أكثر من 630 خبرا كاذبا خلال العشرة أيام الماضية، صادر عن مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الإخوان والجزيرة فهي كتلة واحدة.

وأشار عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الشعب المصري كفيل لمواجهة هذه الشائعات، مشيرا إلى أن هناك خلطا كبيرا بين حرية الرأي وحرية الأكاذيب، مشيرا إلى أنه لا توجد في العالم وسيلة إعلامية تسب شعب دولة أخرى، والشعب المصري يتعرض منذ 10 أيام إلى سيل من الأكاذيب والوقائع المختلقة التي يجرى صياغتها ببراعة شديدة.

وتابع بأن الدولة المصرية تواجه حربا حقيقية لخداع وتضليل الرأي العام إبطالها الإخوان، والشركات الأمريكية العملاقة التي تسمح لهم بإهانة الشعب المصري وخداعة.