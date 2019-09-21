قال وزيرالدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، إن الهجوم على مواقع شركة "أرامكو" للنفط عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران، مشيرا إلى أن هذا الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره ، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وأوضح الجبير، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن التحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية، مضيفا: "نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال".

ولفت المسؤول السعودي، إلى أن السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات.

وشدد الجبير، على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية.

وتابع المسؤول السعودي قائلا: "إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني".

وأوضح أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر وأن السعودية حذرت مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.

وأشار وزير الدولة السعودي، إلى أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم.