أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، معربا عن إدانته للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، وأكد الرئيس الصيني، للملك سلمان تأييده التام لمساعي السعودية؛ من أجل ضمان أمنها، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية.

من جانبها، قالت وكالة الصين الجديدة الرسمية للأنباء "شينخوا" إنّ شي دعا خلال الاتصال "الأطراف المعنية للامتناع عن أية أفعال قد تؤدي لتصاعد التوترات في المنطقة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسيسة "فرانس برس".

وكشفت السعودية في وقت سابق اليوم، للمرة الأولى لوسائل إعلام عالمية حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأتين النفطيتين اللتين تعرّضتا لهجوم السبت الماضي، مؤكدةً تصميمها على استعادة إنتاجها بشكل كامل، رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي منشأة خريص النفطية الواقعة في شرق السعودية، قال مسؤول في مجموعة "أرامكو" النفطية السعودية العملاقة التي تدير الموقع، إن المنشأة تعرضت لأربع ضربات السبت الماضي، واندلعت فيها حرائق استمرت خمس ساعات. وتسبب ذلك بخفض إلى النصف إنتاج الذهب الأسود في الدولة الأولى المصدّرة للنفط الخام في العالم، وبرفع الأسعار.

وتعرض معمل أرامكو في بقيق وخريص لهجمات بطائرات مسيرة، السبت الماضي، وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران والحوثيين، فيما استقبل الملك سلمان العديد من الاتصالات من جانب قادة العالم للتشديد على دعم الرياض في مواجهة الهجمات.