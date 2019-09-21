كلف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، وكيل وزارة التموين بالتحقيق في مخالفات الإدارة، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

وتبين من خلال التفتيش على أعمال شئون العاملين بإدارة تموين مركز كفرالشيخ، عدم تقديم رئيس الشئون الإدارية بيان يومي يتضمن حالات الغياب والتوقيع في سجلات الحضور والانصراف، عدم إبلاغ شئون العاملين وخاص مسئول العاملين وخاص مسئول الإجازات يومياً بصورة هذا البيان، وبالمخالفة لقرار المحافظ رقم (81) لسنة 2004 م في البند أولاً (د/2)، عدم وجود سجل لحساب التأخيرات في الإدارة، وبالمخالفة لقرار المحافظ رقم (81) لسنة 2004 في البند أولاً (د/4).

كما تبين حصول بعض العاملين بالإدارة على تصريح خروج غير محدد الوقت وساعة الخروج، وبالمخالفة لقرار المحافظ رقم (81) لسنة 2004 في البند ثالثاً (3)، تكون التصاريح بإدارة التموين من صورة واحدة فقط، تكون التصاريح علي قصاصة من الورق وليس علي النموذج المعد لذلك، وبالمخالفة لقرار المحافظ رقم (81) لسنة 2004 في البند ثالثاً (2).

وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لإدارة التفتيش ومدير عام التنظيم والإدارة على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين .