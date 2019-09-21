حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعة بقرى كفر الشيخ 

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية الأخماس بقرية إسحاقه من المهد، مشدداً على المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن ونواب قرى المحافظة وتوجيه رؤساء القرى بالمتابعة والمرور في نطاق القرية وتوابعها واكتشاف حالات التعدي على الأراضي الزراعية من المهد إن وجدت، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك بالتنسيق الدائم والمستمر مع الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعدي على الأرض الزراعية بقرية الأخماس من المهد على مساحة قيراط، وتمت إزالة التعدي بالكامل وتسليم الأرض لجهة الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.