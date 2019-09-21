"المحرك"..أحد أهم الأجزاء الموجودة داخل السيارة، والذي يتكون من عدة أجزاء أخرى تعمل على إتمام العملية الديناميكية لتحريك السيارة، ومن أهم تلك الأمور التي يجب الاهتمام بها "زيت المحرك" لأن له دور مهم جدا في إتمام تلك العملية، فاختيار الزيت غير المناسب قد يؤدي إلى تلفه وإنهاء عمره الافتراضي سريعًا.

خلال السطور التالية يرصد "الوطن" الفرق بين الزيوت التخليقية والنصف تخليقية والطبيعية، المستخدمة في محرك السيارة، بالإضافة إلي معاني رموز زيوت السيارات التي تكون مضافة على الصندوق من الخارج لاختيار الزيت المناسب للسيارة.

وتختلف أنواع "زيت المحرك" حيث تختلف من سيارات "سيدان" إلى "رياضية" إلى "كروس أوفر" إلى "بيك أب"، وذلك حسب السرعة والوزن والضغط على المحرك، وتتلخص في 3 أنواع هي الزيوت (التخليقية، والشبة تخليقية، والطبيعية).

- الزيوت الطبيعية "المعدنية"، تلك الزيوت التي يتم الحصول عليها من الطبيعية (مصدره النفط الخام).

- الزيوت التخليقية "الصناعية"، تلك الزيوت التي تتميز بكونها تحتوي نسبة من زيت معدني طبيعي كأساس لها، ويتم تصميمها معدني كأساس لها، وقد تم تصميمها كيميائياً وإضافة بعض المواد للزيت المعدني لتحسين خصائصه.

- الزيوت شبه التخليقية، تلك الزيوت التي تتكون داخل المعامل الكميائية، وتكون خليطاً من الزيوت المعدنية بما نسبته 70%، والزيوت الصناعية بما نسبته 30%.

وبالنسبة للأرقام الموجودة علي عبوة الزيت، فمثلا دائما ما يتواجد مثل هذا الرمز (5W-30) أو (10W-40) مع اختلاف الأرقام، حيث يرمز حرف الـW إلى فصل الشتاء، في حين يدل الرقم المتواجد في ناحية اليسار على أدنى درجة حرارة يمكن للزيت أن يعمل عندها ومن دون أن يتجمد، أما الرقم المتواجد في ناحية اليمين فيشير إلى درجة الحرارة المرتفعة التي يستطيع الزيت أن يتحملها ومن دون أن يفقد لزوجته المطلوبة، وتمثل هذه الرموز والأرقام إلى نتيجة التجارب التي أجراها معهد "SAE" على الزيت الموجود في العلبة.