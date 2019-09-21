قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المصريين لن ينسوا جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنها باتت موثقة على عدد هائل من قنوات موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "extra news": "الإخوان عاملين زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يمدهم في طغيانهم يعمهون، لا بيشوف ولا بيستوعب، عاوزين يكذبوا ويصروا على كذبهم رغم إن الناس منسيوش".

وتابع، أن الإخوان اعتدوا على المتظاهرين بقسوة وقتلوا الصحفي الحسيني أبو ضيف، كما تحرش أعضاء الجماعة بالمتظاهرات على عتبات قصر الاتحادية: "وللأسف اللي كان بيحكم وقتها متدخلش بـ10 قروش، رغم إن الأحداث استمرت 12 ساعة".