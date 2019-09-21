أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عن فتح باب التحويل للقبول بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء (لغة عربية بنين، دراسات إسلامية بنات).

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب التحويل اعتبارا من الغد 22 سبتمبر حتى 28 من الشهر ذاته، شريطة الحصول على الثانوية الأزهرية من شمال أوجنوب سيناء دون التقيد بالحد الأدنى.

وحرص المحرصاوي على زيارة المدينة الجامعية للطالبات للاطمئنان على تسكينهن وحل مشكلة تسكين طالبات الفرقة الثانية من الحاصلات على جيد جدا.

وعقد اجتماعا موسعا مع إدارتي المدينة بنين وبنات بحضور محمود رزق رئيس الإدارة المركزية للمدن وحسين عبدالحميد مدير المدن وأماني محمود مديرة المدينة بنات وإيمان يوسف رئيسة الإسكان وصبري نبيل مدير المتابعة وهاني الخولي كبير الفنيين، وشدد على وضع حلول عاجلة لتسكين الطالبات في أسرع وقت.