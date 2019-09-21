قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، "لدينا خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو"

وأوضح الجبير، خلال تصريحات لقناة "العربية" أن هناك تنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، قائلا: "سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو".

وأكد أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني منوها إلى أن سلوك إيران تجاهنا عدواني يخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وتابع الجبير "إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب" مشيرا إلى أن آلية التحويلات البديلة تشجع إيران على اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.

وأكد الجبير أن عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد إيران يزيد من سلوكها العدواني منوها إلى أن إدارة ترمب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات.

وتابع "لا أحد يريد الحرب وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير ونتوقع من الدول الأوروبية أن تكون أكثر حزما مع إيران"، مؤكدا أن أي تخفيف للضغوط الاقتصادية على إيران سيجعلها أكثر تصلبا.

وأكد أنه يجب أن تكون هناك آلية للتعامل مع دعم إيران للإرهاب قائلا: "لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران".

ونوه الجبير بأن هناك خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على هجوم أرامكو، مؤكدا أن الهجوم غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات.