تفاصيل مقتل إرهابي من حركة حسم في تبادل لإطلاق نار مع الأمن بالمطرية

استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، لإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد اتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدي الشقق السكنية بمنطقة المطرية، بمحافظة القاهرة، وكرا لاختبائه وتخزين الأسلحة به، تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية.

وحال مداهمة القوات للوكر، تم إطلاق نيران تجاه القوات، والتي تعاملت مع مطلقها، ما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن، وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

وبتفتيش الوكر، عثر على عدد من الأسلحة النارية والخزائن الخاصة بها، وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة.

وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.