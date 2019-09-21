افتتح المتسابق التونسي مهدي عياش مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الخامس من برنامج "The voice" بأغنية "الليل زاهي".

وفاجأ زاهي لجنة التحكيم خلال بث البرنامج على شاشة "mbc مصر"، ما دفع الفنان محمد حماقي للاستعانة بجزء من أغنية "مش هتنازل عندك أبدا مهما يكون" للفنانة سميرة سعيد.

وتشترك بلجة التحكيم الفنانة سميرة سعيد والنجمة أحلام والنجم محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة، كما أن البرنامج سوف يشهد استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.