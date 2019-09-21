أهدى الفنان محمد حماقي "سوار" إلى المتسابقة يمان الحاج بعد أن ضمها إلى فريقه في أولى حلقات الموسم الخامس من "The voice".

ونهض حماقي من كرسيه وتوجه إلى المتسابقة، خلال بث البرنامج على شاشة "mbc مصر"، فائلا: "الإسورة طارت وأنا بخبط على الزرار فدي هدية مني ليكي".

وتشترك بلجنة التحكيم الفنانة سميرة سعيد والنجمة أحلام والنجم محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة، كما أن البرنامج سوف يشهد استحداث آلية جديدة عبارة عن "زر البلوك" الذي يستطيع أن يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم.