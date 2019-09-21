نجحت قوات الأمن الأفغانية اليوم السبت، في تصفية 11 مسلحًا من حركة طالبان خلال عملية في إقليم لوجار الواقع وسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، نقلا عن مسؤولين بالجيش، أن القوات الخاصة نفذت العملية في منطقة بل علم، ودمرت كذلك مستودع أسلحة تابعة للحركة.

وتدهور الوضع الأمني في لوجار خلال الشهور الأخيرة. وينشط مسلحو طالبان في عدد من ضواحيه حيث يقومون بأنشطة إرهابية.

وتنفذ قوات الأمن الأفغانية عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في الإقليم.

وتشن القوات الأمريكية ضربات جوية بصورة منتظمة على مناطق نائية في الإقليم بهدف دحر طالبان والتنظيمات الإرهابية الأخرى.