قال الإعلامي أحمد موسى، إن شخص يدعى مصطفى حامد إبراهيم وهو عضو في تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية "بيدير صفحة ضد بلدي".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه مطلوب من الأشقاء تسليمه إلى السلطات المصرية "احنا وانتوا مع بعض في معركة، وهذا الإرهابي موجود في مكة المكرمة"، موضحا أن هناك آخر يدعى "هاني صبري" وهو المتواجد في دولة قطر وعضو جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد الإعلامي أن شخص آخر يدعى "أبوعمر المصري" يتواجد في تركيا والثلاثة هم من يقوموا بإدارة صفحة المقاول الهارب.