"الوطن" تكشف: لجان الإخوان الإلكترونية تتحالف مع هاشتاجات "المقاول الهارب"

المدافع والقذائف والطائرات، جميعها أصبحت وسائل قديمة للحرب، في زمن لم تعد فيه الحروب وجهًا لوجه، بل أصبحت تُدار من خلف الشاشات، يتولى أمرها مجموعة من الجبناء ومروجي الشائعات، الذين يهدفون إلى زعزعة استقرار الدول وهدم الثقة بين الشعوب والحكومات، وهو ما يسمى بـ"اللجان الإلكترنية".

مع التطور التكنولوجي الهائل في الآونة الأخيرة، أصبح بإمكان أي قوة توجيه عدد كبير من الأشخاص لفكرة ما بعينها، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت أحد المصادر الهامة التي تستسقي منها الشعوب معلوماتها، وذلك عن طريق تدشين الهاشتاجات عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ثم إنشاء حسابات وهمية للتغريد بهذه الهاشتاجات، لتكسبها تفاعلا وهميا، ما يدل على نجاحها والتضامن معها.

الأمر بالضبط ينطبق على ما فعله تنظيم الإخوان المسلمين مؤخرًا، للتكاتف مع الفيديوهات التي ينشرها المقاول الهارب ومروج الشائعات محمد علي، وذلك من خلال نشر هاشتاجات يومية بهدف النيل من الثقة المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبه، بعدما أطلقت عدة هاشتاجات، روجت من خلالها لأفكار من شأنها زعزعة استقرار الدولة، الأمر الذي حذر منه الرئيس خلال جلسة المؤتمر الثامن للشباب، قائلًا: "أنتم مش خايفين على جشيكم وإخواتكم يتقال عليهم إنهم مش كويسين، لأ.. الجيش مؤسسة مغلقة، حساسة للغاية جدا جدا".

والتقط الإخوان هذه الهاشتاجات وبدأوا عملية ممنهجة من الأكاذيب والشائعات والدعم للمقاول الهارب، لكن لأن الكذب كما يقال عنه "ملوش رجلين"، ظهر تدليس الإخوان وتزييفهم للحقائق، بعدما أطلقوا تلك الهاشتاجات المغرضة، وفاحت رائحة خداعهم وافتراءاتهم، التي يحاولون من خلالها إظهار تفاعل كبير حول تلك الهاشتاج، دون أن يكون له أي أساسا من الصحة.

"الوطن" تكشف تلك الألاعيب، وتستعرض بالإثبات تورط الإخوان في تلك الهاشتاجات، في التقرير التالي:

حسابات جديدة

فور الدخول على الهاشتاج المغرض الذي أطلقه الإخوان، تجد العديد من التغريدات، التي جاءت جميعها من حسابات حديثة الإنشاء، لا يوجد بها سوى 4 أو 5 تغريدات، فمنها ما تم إنشاءه في يوليو الماضي، ومنها ما أنشىء في الشهر الحالي، والهدف من ذلك واضح زيادة عدد التغريدات، وملأ الفراغ الذي تركه الشعب المصري الواعي الذي رفض التغريد على مثل هذه الهاشتاجات المضللة.

صورة مرسي

على الرغم من محاولة الإخوان المسلمين التظاهر بأنهم لا دخل لهم بما يحدث مؤخرًا على تويتر، والاكتفاء بإدارة الأمور خلسة، والاختباء في الظل كعادة الجبناء، إلا أن بعض المتعاونين معهم لم يتمنوا من السير على خطاهم من منطلق مبدأهم "خبي ديلك يا إخواني"، حيث نشر أحد المدونين على الهاشتاج صورة محمد مرسي، وأرفق معها كلمات توحي بالانتقام، وهو ما يبرز دور الإخوان في تسيير الأمور على الهاشتاج.

أسماء مزيفة

رواد موقع تويتر الذين اعتادوا الدخول عليه بشكل مستمر، دائمًا ما تكون المعلومات الشخصية عنهم في حساباتهم واضحة، سواء الاسم أو الصورة، أما بالنظر لأي عينة عشوائية من الحسابات التي غردت على الهاشتاج المُحرض، تجد أنها بأسماء حركية، مثل "بلاد العز أوطاني"، "أسد مصر"، بالإضافة إلى أنها لا تحمل صورة شخصية لصاحبها، وجميعها لا يوجد متابعين لها، سوى قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

وبهذه الجولة في تلك الحسابات، يتضح أنها وهمية ولا وجود لها في الواقع، ولا عجب في أن جميع تلك الحسابات تتابع بعضها البعض، وهو ما يتضح فور تصفح قائمة المتابعين في كلًا منها، الأمر الذي يبرز فكرة "اللجان الإلكترونية" للإخوان، والتي تدير شبكة كبيرة لتحقيق أغراض شخصية دنيئة.