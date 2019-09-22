قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تقع في منطقة شديدة الارتباك وهناك من يحاول إضعاف دورها، كما أن الإخوان يعملون على خلق الأكاذيب مثل انقسام داخل مؤسسات سيادية أو هروب بعض قيادات الدولة، من أجل إقناع المواطن للنزول للميدان.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الإخوان تزعم أن الشعب سيواجه كابوسا إن لم ينزل للشوارع، مؤكدًا أن الإخوان يحلمون بسقوط شهداء حتى يستغلون الحدث، ويتاجرون به.

وتابع: "ما يقلقه ليس انتشار الشائعات، ولكن أن هناك من يصدقها، فالدولة نجحت في أن تجنب أن يحدث بها مصائب، وكنا متوجهين إلى نفس الوضع السوري، وإن لم تسيطر الدولة على الوضع كان سيتحول وضعنا إلى بزرميط".