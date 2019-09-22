رد الفنان العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود على كل الانتقادات التي وجهت له من قبل عدد من المتابعين له المصريين والعرب بعد أن نشر فيديو له هو يتناول الطعام في مطعم إسرائيلي.

وقال مسعود لـ"الوطن": "المتابعون لم يفهموا كلامي بشكل صحيح، فأنا لم أقل أنني ذاهب لكي أتناول طعاما إسرائيليا، ولكن ما قلته هو أنني ذاهب إلى مطعم إسرائيلي لكي أتناول طعاما نباتيا من المغرب".

وأضاف: "للعلم صاحب المطعم ليس إسرائيليا، ولكنه أطلق على مطعمه اسم اسرائيل، فليس لدي ذنب فى ذلك، فأنا لن أغير اسم المطعم".

تابع: "كما قلت أنني لست على دراية كافية بالسياسة ولا أفهم بها شيئا، حتى منذ أن كنت صغيرا لم يقل لي أحد على فكرة أزمة الأرض بين فلسطين وإسرائيل، أنا لم أكن أهتم بتلك الأمور السياسية ولا أتابعها".

كان مينا مسعود تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره في مصر والوطن العربي، وذلك بسبب نشره لمقطع فيديو يثبت توجهه إلى المطاعم الإسرائيلية لتناول الأطعمة النباتية وغيرها.