مخرج يكشف "كذب الإخوان": يستخدمون تقنيات حديثة لفبركة صور وفيديوهات

قال المخرج تامر الخشاب، الذي شارك في المؤتمر الثامن للشباب، واستخدم "فلاشة" وضح من خلالها طريقة صناعة الفيديوهات المزيفة، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها في قطر وتركيا تتاجر بالدم والأوضاع المعيشية لإثارة الفوضى والذعر بأنحاء البلاد، من خلال ما وصفه بـ"الفبركة الإعلامية".

وأضاف الخشاب، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك عدد كبير من وسائل الإعلام التي تشوه صورة مصر تقوم باستخدام الفيديوهات المزيفة، والتي يتم فبركتها وفق تقنيات معينة، موضحا أن هناك العديد من التقارير التي ما إذا فحصت سنعثر فيها على عمليات احتيال عديدة أجريت بالتقنيات الحديثة.

وأكد المخرج أن هناك عدد كبير من القنوات المعادية لمصر تفبرك الفيديوهات بدرجة من الاحترافية لا يكتشفها إلا المتخصص، مشيرا إلى استخدام قناة إخوانية لإحدى الممثلات في تصوير مشهد مزيف لنقل سكان من منطقة "تل العقارب"، حيث جلست الممثلة فوق الأنقاض وبجوارها القمامة مع استخدام "قطرة"، حتى تظهر بأنها تبكي من شده الحاجة، وهي تحكي عن ظروف معيشتها السيئة.