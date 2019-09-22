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اليوم.. افتتاح أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

اليوم.. افتتاح أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

"بسبب 20 جنيها".. مزارع يعترف بقتل تاجر ماشية بطلقة في الرأس

"بسبب 20 جنيها".. مزارع يعترف بقتل تاجر ماشية بطلقة في الرأس

مصر تستعد لتنظيم أكبر حدث مائي في الشرق الأوسط.. تعرف عليه

مصر تستعد لتنظيم أكبر حدث مائي في الشرق الأوسط.. تعرف عليه

مقاومة للسرطان والشيخوخة وتقي من الإمساك.. 10 فوائد للجوافة

مقاومة للسرطان والشيخوخة وتقي من الإمساك.. 10 فوائد للجوافة

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شاشة أكبر من الهاتف.. Mi Mix Alpha تحفة شاومي الجديدة

مخرج يكشف "كذب الإخوان": يستخدمون تقنيات حديثة لفبركة صور وفيديوهات

مخرج يكشف "كذب الإخوان": يستخدمون تقنيات حديثة لفبركة صور وفيديوهات

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يستعد ميدان التحرير لاستقبالها.. قصة نقل مسلة رمسيس الثاني إلى القاهرة

خبير توظيف يوضح كيف تعد CV قوي للفوز بوظيفة بمرتب 15 ألف جنيه

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وزارة الري تعلن عن 46 وظيفة شاغرة.. الشروط والتفاصيل

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