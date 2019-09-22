قال حسن حامد، خبير بأمن المعلومات، إن هناك عددا من صفحات جماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم إدارتها من بلاد أجنبية مثل تركيا وإنجلترا من أجل نشر الفوضى بمصر.

وأضاف "حامد"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الترند الذي يظهر عبر موقع التغريدات القصير "تويتر" يتم قياسه من خلال "تواتر" الكلمة وليس عددها: "تكرار الكلمة كثيرا في وقت معين"، موضحا أن "التريند" عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يظل أكثر من 24 ساعة بخلاف وجود عوامل أخرى تحدد بقائه من زواله.

وأكد الخبير بأمن المعلومات أن جماعة الإخوان الإرهابية أنفقت أموالا طائلة على "الهاشتاجات" وبالرغم من ذلك نجح "هاشتاج" مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك في اقتناص ذلك "التريند" منهم، مشيرا إلى أن هناك من يتعاملون بحسابات معقدة "بيقولوا إحنا هنعمل ألف تويتة في الساعة بسعر كذا، ودي بيكون منها حسابات مزيفة، وبيطلعوه تريند في لحظة".