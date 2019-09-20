عمرو أديب: الهاشتاج المسئ "اتضرب".. و"تويتر" كشف تزييف الإخوان

عرض الإعلامي عمرو أديب، قائمة بعدد الحسابات المزيفة ومكان كتابة كل حساب بالهاشتاج، الذي أطلقه المقاول الهارب وكيف كسر حاجز المليون تغريدة.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، "من كام يوم قلت فيه دول مشاركة في هاشتاج (كفاية بقى يا سيسي) واستغربنا ساعتها ليه طالع تريند في دول زي الجزاير والكويت وسلطنة عمان والأردن، وطبعا قطر واللي مفهوم ليه".

وتابع: "أما دخلت إدارة تويتر عشان تفهم المليون جم منين، مطلعش عشان الشعب زعلان أو متضايق، دا طلعت متقسمة حسابات مزيفة، من الجزائر 313 ألف حساب مزيف، ومن الكويت 314 ألف، ومن الأردن 489 ألف، ومن قطر 142 ألف".

واستطرد: "عشان كدا إدارة تويتر أما دخلت وشافت دا كله جابته الأرض، لأن كله فيك".

وأوضح: "قيادات الإخوان بتبعت تعليمات لوسائل الإعلام الإخوانية، لما جم قبلها بيوم وقالوهم عايزين نفعل تويتر على هاشتاج (كفاية بقى يا سيسي)، التعليمات بتطلع تتوزع على الجميع والكل يشتغلها، بتتعمل على الجروب السري بتاعهم، وبتنزل على تويتر والمواقع وتوصل للشرق ومكملين وقنوات الإخوان، زي مهما شغالين طول اليوم يقولوا دا خايف وقاعد جنب الجيش ومش هيحصل حاجة".

وأوضح: "اللي حصل إنه بعد تويتر منضرب قرروا إنهم ينقلوا كل شغلهم على فيس بوك، لأن تويتر عرف الأكونتات الفيك، ودي قوانين تويتر اللي على أساسها تم إلغاء الهاشتاج، ومينفعش أكونت يهدد سلامة الناس أو يبقى فيه كذب وكل دا بيتشال ومن ساعتها محدش فيهم استجرى يفتح بقه ويقول الهاشتاج كان مضروب".